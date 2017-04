PP: el PSOE demuestra con su animadversión a Beneite su falta de proyecto

Logroño, 28 abr (EFE).- El Grupo Municipal Popular de Logroño ha criticado hoy que "el PSOE vuelve a demostrar su animadversión personal hacia el comisario jefe de Policía Local, Fernando Fernández Beneite, su falta de proyecto y pasividad ante la mejora de este cuerpo".

En una rueda de prensa, el concejal socialista de Logroño José Luis Díez ha denunciado la "impericia profesional e invasión de competencias" de Fernández Beneite, que "altera el correcto funcionamiento del Ayuntamiento y afecta a la seguridad y solvencia de las arcas municipales".

Los populares han lamentado, en un comunicado, que tengan que salir "nuevamente" para aclarar la "insustancial" rueda de prensa del Grupo Socialista para denunciar una supuesta irregularidad del jefe de la Policía Local.

El PP ha reconocido que "una nota interna orienta sobre los pasos que sigue la aportación de datos sobre incidentes con vehículos en los que haya intervenido la Policía Local".

Ha agregado que si existe la información, se cobra la tasa correspondiente que viene regulada por la Ordenanza Fiscal 22, que impone una tasa por la solicitud de informes emitidos por la Policía Local.

Además, según los populares, la instrucción persigue dar un adecuado servicio al ciudadano y, en caso de que la información disponible no exista o no sea de utilidad para el solicitante, la Oficina de Seguridad Ciudadana redacta un escrito manifestando que no existen datos y, por tanto, no se cobra la tasa.

El PP ha recalcado que "el Grupo Socialista vuelve a mostrar su animadversión injustificada hacia Beneite al atribuirle una irregularidad, cuando el contacto con el ciudadano se realiza a través de la Oficina de Seguridad Ciudadana, que no depende de la Jefatura de Policía sino de la Dirección General de Interior".

Por ello, ha criticado que el PSOE "vuelve a la palestra para atacar al jefe de Policía, demostrando que ése es su único objetivo, no la mejora del servicio al ciudadano ni la modernización del Cuerpo de Policía Local en el que ha trabajado y seguirá trabajando el equipo de Gobierno".