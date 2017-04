Lori Meyers presentará en el Festival Fárdelej "En la espiral"

Logroño, 27 abr (EFE).- La banda granadina Lori Meyers, una de las más veteranas de la música "indie" española actuará en el festival Fárdelej de Arnedo, dentro de la gira de su último trabajo "En la espiral".

Esta es una de las principales novedades del festival que se han dado a conocer hoy, en la presentación completa del Fárdelej, que se celebrará del 26 de julio al 1 de junio en Arnedo (La Rioja).

En la presentación han participado la consejera de Desarrollo Económico de La Rioja, Leonor González, y los responsables de este festival, así como sus principales patrocinadores.

La nueva edición "Fárdelej Music&Vida Festival", se concentrará, en el apartado musical, del 30 de junio al 1 de julio, en el Arnedo Arena, además de otras localizaciones como las piscinas Fuentelavero, la Sala Sendero Club o el Escenario Joven en el centro de la ciudad.

El grupo "cabeza de cartel" será Lori Meyers, que se une a los ya anunciados Iván Ferreiro, Cycle, Full, Grises y Viva Suecia.

La programación se completa con formaciones en alza como Mechanismo, Musgo, UV-Ultravioleta y La Orquestina 3.0, evolución para la ocasión de la Orquestina Anarco Yeyé.

En el apartado de DJs, este año el festival va a contar con Ochoymedio DJs y We Are Not DJs, ambos habituales en los mejores escenarios de todo el país, a los que se suman Florida & Hermosso DJs y el arnedano César Gallard.

Durante su intervención, la consejera ha subrayado la apuesta de su departamento por el "turismo de festivales" y ha señalado que el Gobierno de La Rioja está "colaborando para crear en La Rioja un calendario completo de festivales que se sumen al ACTUAL, uno de los más veteranos del panorama nacional".

"Hoy presentamos el festival Fárdelej, que debe su nombre al tradicional dulce arnedano, fardelejo, que llega a su quinta convocatoria convertido en cita relevante en el calendario cultural, musical y turístico del verano" ha señalado González Menorca.