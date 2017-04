Greenpeace urge a Endesa a retirar la solicitud de reapertura de Garoña

Madrid, 26 abr (EFE).- La portavoz de Energía Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha urgido hoy a Endesa a retirar definitivamente la solicitud de reapertura de Garoña después de que, la copropietaria de la instalación, Iberdrola, haya desistido de continuar explotando la planta atómica.

En declaraciones a Efe, Montón ha explicado que hoy, día que se conmemora el 31 aniversario del accidente de Chernobyl, es un buen momento para preguntar, en la junta general de accionistas de Endesa, por los planes para esta central y el resto de las que opera.

Endesa debe decir "adiós a Garoña", una central que es el vivo ejemplo de la especulación energética y del envejecimiento de la tecnología atómica.

Si Endesa retirara la solicitud, -ha continuado la portavoz- sería una respuesta "muy buena", pero si continuarán adelante con la posible reapertura de la nuclear, estaríamos ante una posición de absoluta "debilidad" a las ordenes del Gobierno y jugando con una política energética cuyas decisiones nos competen a todos.

Asimismo la portavoz ha pedido a la multinacional eléctrica que "concrete sus planes de transición hacia las energías renovables y el abandono de energías sucias", y para ello le reclamará que anuncie las fechas estimadas de cierre de sus plantas de carbón, anunciado en su propios planes de inversión.

Según datos de esta organización ecologista, Endesa produce el 10% de todas las emisiones del país, más de 33 millones de toneladas de CO2, pero según se deduce de su plan estratégico solo dos de sus térmicas cerrarán antes de 2020, ya que no realizarán inversiones en ellas: Andorra (Teruel) y Compostilla (León).

Endesa no ha planificado el cierre ordenado de sus térmicas de carbón, pero sí una reducción de emisiones que exige, tarde o temprano, el cierre de todos los grupos de Litoral (Almería), As Pontes (A Coruña) y Alcudia (Mallorca), en las que se quema carbón de importación, pero no detalla cuándo, según Greenpeace.