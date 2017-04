Stefan Olsdal : "La gente se siente hoy castrada políticamente"

Madrid, 25 abr (EFE).- Veinte años lleva Placebo abanderando la lucha "por la tolerancia", un mensaje vivo que el dúo trae a España esta semana, "en tiempos en los que la gente se siente castrada políticamente", entre autobuses que cuestionan la transexualidad y cárceles para gays en Chechenia, apunta Stefan Olsdal.

"No hay blancos ni negros cuando se trata de sentimientos y de identidad. Me siento raro hasta hablando de ello, porque no debería importar. Placebo siempre ha apostado por el respeto y la tolerancia y nos opondremos a quienes vayan en su contra", señala el bajista en una charla con Efe.

No es una opinión baladí la del músico sueco, quien, junto a su compañero, el escocés Brian Molko, formó en 1994 una de las más influyentes bandas de rock alternativo de los últimos años, subvirtiendo estereotipos musicales entre la luz y la oscuridad, con una pátina de ambigüedad.

El propio Olsdal fue noticia cuando en 2015, durante un concierto en Marruecos, se manifestó en contra de la penalización de la homosexualidad. "Vivimos en una era en la que la gente se siente bastante castrada en términos de política; lo único que puedo hacer desde mi posición es dar un paso delante y emplear mi plataforma para decir lo que pienso", añade.

Seis serán los conciertos que Placebo ofrecerá en las próximas semanas en España, empezando por su cita de mañana en la barcelonesa Razzmatazz, a la que seguirá otra en la misma sala un día después y un show más este sábado en el formato "ring plus" del madrileño WiZink Center (antiguo Palacio de Deportes).

"España ha sido muy importante para nosotros, especialmente para mí, porque yo he pasado mucho tiempo en el país y he colaborado con muchos de sus artistas", destaca Olsdal, que ha residido largo tiempo en Madrid y ha producido temas por ejemplo para Fangoria.

Ya en mayo tocarán el día 4 en el Palacio de Deportes de Granada, el 6 en el Palacio de Deportes de Logroño y el 12 en el Mallorca Live Festival.

No se trata de una gira cualquiera, ya que conmemoran dos décadas de la publicación de su primer álbum, el homónimo "Placebo" (1996), y recuperarán para el directo algunos temas que llevaban años sin interpretar, como "Pure Morning" o "Nancy Boy".

"Nos habíamos hartado de ellas y creemos que hemos hecho temas mejores, pero en este tour queríamos echarle un vistazo diferente a nuestro pasado, poner en valor lo que algunas de esas canciones nos habían dado, porque en definitiva son parte de nuestra historia y significan mucho para nuestros seguidores", reconoce.

Criados ambos en un colegio internacional del pequeño Luxemburgo, Molko y Olsdal no tuvieron trato real hasta que casualmente coincidieron años después en Londres con el mismo propósito, "formar una banda en la gran meca de la música", bajo unos referentes similares (David Bowie, The Cult, Sonic Youth).

Siete discos de estudio jalonan una discografía que se vuelve más remolona en los últimos años, con "Battle for the sun" (2009) y "Loud like love" (2013) como últimos álbumes de estudio, a los que han sucedido EPs, varios recopilatorios y un acústico para MTV.

Sus planes más inmediatos, anuncia Olsdal, son mantener esta gira "en principio hasta Navidades y, después, tomarse un descanso", desechando las esperanzas de quienes esperasen que un octavo LP con material inédito andara cerca.

Se sienten "halagados" por que bandas más jóvenes a veces los citen como un referente, porque eso significa que han acuñado "una personalidad propia que ha calado", subraya el bajista, quien se refiere a la música como ese espacio "para soñar" al que aludían en el título de su último lanzamiento, "A place for us to dream" (2016).

"Para nosotros, la música es una forma de expresión y comunicarse, una necesidad. Por eso, si le preguntas al común de los músicos, te dirán que no pueden retirarse y que harán música hasta el día de su muerte", apostilla.