Revuelta asegura que quiere renovar a Sergio Rodríguez

Logroño, 25 abr (EFE).- El empresario Félix Revuelta, propietario de la Unión Deportiva Logroñés, ha afirmado hoy que pretende renovar al técnico Sergio Rodríguez y cree que ahora mismo eso es algo que depende del propio entrenador.

Revuelta ha hecho estas manifestaciones durante un acto en Logroño, en el que a preguntas de los periodistas ha aludido a la situación de ese equipo y ha reconocido que tiene el objetivo de renovar al actual entrenador, Sergio Rodríguez, con el que el equipo ha logrado seis victorias consecutivas y ha pasado de estar amenazado por el descenso a luchar por jugar la próxima Copa del Rey.

"Me gustaría que continuase (el entrenador) pero conozco su situación laboral y por eso hay que pensar en cómo le damos forma", ha detallado el dirigente de la UD Logroñés, que ha insistido en que "principalmente" se trata de una decisión que debe tomar el entrenador riojano.

A pesar de que la temporada no ha finalizado, Revuelta ha hecho un pequeño balance de la campaña y ha considerado que "se ha demostrado al final que había un buen equipo" y también que él mismo se equivocó en verano al renovar al entrenador Carlos Pouso.

"Quizás no supe ver la gravedad del problema que había con ese técnico", ha admitido y ha incidido en la "presión" soportada por Pouso, que él debía haber comprendido "aunque si entonces digo que no seguía quizás también me hubieran criticado".

Por ello, ha insistido, "ya estamos planificando el futuro, con la intención de que siga el entrenador y también algunos jugadores, aunque está en su mano" y ante todo "lo que no vamos a hacer es prometer subir, sí salir a competir, saber ganar y perder y luchar para intentar subir", ha concluido Félix Revuelta.

También ha reafirmado su apoyo al proyecto deportivo del equipo, porque a diferencia de otras entidades, a las que su empresa ha retirado el patrocinio "aquí hablamos de una sociedad mía".

De hecho, ha afirmado, uno de sus objetivos para la visita que realiza a Logroño es iniciar la planificación de la próxima temporada, en la que pretende realizar un proyecto para "competir por subir a Segunda División".

Así, ha asegurado, ha recibido "propuestas" para vender este club "sobre todo cuando las cosas han ido mal" y "yo oigo a todo el mundo, pero quiero seguir adelante".