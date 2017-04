La transgresora exposición "Sillas para..." lleva el mobiliario "al extremo"

Logroño, 21 abr (EFE).- La exposición "Sillas para...", con la que comienza hoy el Festival Concéntrico 03, busca "transgredir la norma de cómo se usa el mobiliario y aportar singularidad" con piezas que llevan la silla "a un extremo", según ha explicado a Efe su director, Javier Peña.

"Sillas para...", que se podrá ver en el Museo Würth hasta el próximo 28 de mayo, se compone de 15 piezas realizadas por los alumnos de la Escuela de Design del IED Madrid, junto con el colectivo Mecedorama, quienes "realizan un tipo muy específico de mobiliario, piezas tubulares y con cinchas", ha precisado Peña.

La tercera edición de Concéntrico está organizada por la Fundación Cultural de Arquitectos de La Rioja (FCAR) y el Colegio de Arquitectos de La Rioja (COAR), con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, Acción Cultural Española, Garnica Plywood y CEDIR.

Este festival, que se celebrará en diversos espacios del centro histórico de Logroño del 27 de abril al 1 de mayo, contará con ocho intervenciones, una pabellón, dos exposiciones y diversas actividades paralelas abiertas al público.

"Nos parecía muy interesante el tema de la sillas porque es un elemento muy próximo a la divulgación general, todos hemos experimentado sentarnos en una silla", ha señalado el director de esta iniciativa..

Ha añadido que la muestra incluye "sillas para chavales, para tapear y para abrazarse, además, imagina posibles usos más allá del tradicional".

Es la primera vez que esta "experiencia", que va por su cuarta edición, se muestra en La Rioja, algo que ha sido posible, ha relatado, por el interés del festival, que "es considerado un espacio atractivo de muestra dado que en Logroño se reúnen contenidos de muchas partes del mundo".

Los asistentes a esta muestra no podrán sentarse en la sillas, pero, como ha explicado Peña, no es necesario para disfrutar de ella, puesto que su contemplación busca "llevar a la reflexión, acercar el mundo del diseño y de la arquitectura a todo tipo de públicos, divulgarlo y aproximar diferentes realidades".

"El diseño como un valor añadido es fundamental en la sociedad actual, esta exposición es una forma de que no sólo esté contenido en espacios de profesionales, si no que esté en un museo que no solo exponga arte y que muestre estas piezas que son una mezcla entre diseño y arte", ha incidido el director del festival.

La colaboración con los alumnos de los miembros del estudio Mecedorama, quienes han participado con sus creaciones en diversas exposiciones internacionales, supone, como ha señalado Peña, un gran incentivo para ellos para su formación y proyección.

Ha relatado que los alumnos y el colectivo encuentran en el festival "una gran carta de presentación para mostrar a todo el mundo las reflexiones y conceptos que han plasmado en las piezas construidas, cuando eres alumno todo queda en papel, pero en este caso ha saltado del papel, se ha producido, construido y mostrado".

La muestra se acompañará el 29 de abril del taller de diseño "Lámparas para...", organizado por el IED Madrid y dirigido a jóvenes estudiantes, en el que realizarán una visita guiada a la exposición y escogerán una de la sillas sobre la que idear, diseñar y producir una lámpara que conviva con esa pieza.

El objetivo de este taller es "entender cuáles son los mecanismos que desencadenaron la producción de esa silla y asociar eso al diseño que hace el participante del taller en su lámpara", ha afirmado Peña.

La inauguración de "Sillas para..." se completará con una mesa redonda en la que intervendrán miembros del colectivo de diseñadores Mecedorama y el director del IED Desing Madrid, Iván Vidal.

Además, mañana se inaugurará en la sede del COAR la segunda de las exposiciones incluidas en esta edición, denominada "Concursos de Concéntrico", en la que se podrán ver los 75 trabajos presentados a los certámenes de este festival para elegir el pabellón y la intervención elegida para la plaza del Revellín.