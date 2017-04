El PSOE apoyará la Renta de Ciudadanía, que mejorará el bienestar de riojanos

Logroño, 21 abr (EFE).- La portavoz parlamentaria regional socialista, Concepción Andreu, ha anunciado hoy que su grupo apoyará el próximo lunes en el Parlamento riojano la aprobación de la Ley por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja porque "contribuirá a mejorar el bienestar de los riojanos".

"Aunque no es la Ley que hubiéramos elaborado nosotros, la necesidad de sostener el estado de bienestar de los riojanos está por encima de nuestras propuestas iniciales", ha reconocido Andreu en una nota.

La portavoz socialista ha manifestado que "esta Ley saldrá adelante porque el PP no tiene mayoría absoluta", ya que ha recordado como en el año 2012, el PSOE presentó una proposición de Ley con el mismo objetivo "y fue rechazada sin miramientos por el ejecutivo del PP".

Ha explicado que han conseguido "mejorar bastante el escueto esquema" que planteaba el Gobierno riojano de inicio, consiguiendo incluir en su texto "casi todas las enmiendas presentadas por el PSOE: 39 de las 44".

De las propuestas del Grupo Socialista incluidas en la Ley, Andreu ha destacado aumentar hasta 655 euros la renta para los hogares con cuatro miembros, el apoyo a las víctimas de violencia de género, ampliar la ayuda al colectivo de menores de 23 años y acortar el tiempo para recibir la prestación.

También ha explicado que las cinco enmiendas del PSOE que no se han podido aprobar en Comisión, se llevarán a discutir y votar en el Pleno del lunes, 24 de abril.

Ha precisado que proponen que los autónomos "puedan acceder también a esta Ley, con las medidas de ajuste necesarias, cubrir un espectro más amplio de población, y no solo a riojanos en riesgo de exclusión social, que en un tiempo prudente esta Ley pase a depender del Servicio Riojano de Empleo y no de la Consejería de Políticas Sociales y potenciar la protección de las familias monoparentales".

Para la líder de los socialistas en la Cámara regional, en La Rioja "no se ha detectado recuperación económica alguna para la mayoría de la población".

No solo porque los índices de Producción Industrial "no crecen al ritmo del resto de España", sino porque los empleos que se crean "no permiten ingresar en los hogares el mínimo para subsistir y por si fuera poco, uno de cada dos riojanos desempleados no tiene ningún tipo de prestación", ha recalcado.

"Nos encontramos ante una lamentable cifra de riojanos en riesgo de pobreza, son más de 70.000 y no podemos mirar para otro lado", ha dicho.

Andreu ha concluido dicho que el PSOE en La Rioja "inició el camino de la renta de ciudadanía en el año 2012 y marcó la agenda al Gobierno, que el lunes culminará con la aprobación de una renta que contribuirá al bienestar de los riojanos".

"No es nuestra Ley, pero es mejor que no tener nada, por lo que seguiremos trabajando para que las medidas que creemos deben incluirse en ella, a medio plazo, puedan formar parte del texto de la Ley", ha finalizado.