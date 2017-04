Cs exige que la Ley de Renta de Ciudadanía garantice la incorporación laboral

Logroño, 21 abr (EFE).- La diputada del grupo parlamentario regional de Ciudadanos (Cs) Rebeca Grajea ha reclamado hoy que la Ley de Renta de Ciudadanía, que se debatirá el lunes 24 en el Parlamento riojano, garantice la incorporación laboral de los demandantes.

En una nota, Grajea ha instado al Gobierno de La Rioja a velar porque los demandantes de la Renta de Ciudadanía, además de protección social, cuenten con la formación laboral necesaria para encontrar de nuevo un empleo digno.

"Para Ciudadanos, la incorporación al mercado laboral, el tener un trabajo es la mejor manera de escapar de la exclusión social", ha asegurado.

Ha recordado que una iniciativa similar a esta fue llevada por la oposición en el año 2013, uno de los años más duros de la crisis económica, pero el anterior Gobierno del PP la rechazó, pero esta legislatura no tiene mayoría, por lo que "los grupos políticos han podido aportar y mejorar esta Ley".

La Ley de Renta de Ciudadanía beneficiará a más de 3.000 familias riojanas, afectadas por la crisis económica y que "en muchas ocasiones tienen que elegir entre pagar o comer".

La diputada de la formación naranja ha asegurado el esfuerzo en la aplicación de la Ley recaerá en el personal de las dos consejerías implicadas: la de Empleo y la de Servicios Sociales.

Por ello, esta parlamentaria de Cs considera que será necesaria una dotación de personal de nuevo ingreso en estas dos áreas.

"Hemos registrado una Proposición no de ley que se debatirá en el siguiente pleno reclamando que la Consejería de Servicios Sociales cuente con una ampliación de plantilla con, al menos, siete plazas, incluidas en la oferta pública de Empleo", ha señalado Grajea.

Además, ha precisado que mientras no se ejecute esta oferta pública se amplíe igualmente la plantilla con personal interino.

Ciudadanos también reclamará que sean atendidas las necesidades del personal de la Dirección General de Empleo para la puesta en marcha de itinerarios personalizados en inserción laboral contemplándose también, un aumento de plantilla.

"No vamos a permitir que la falta de personal sea una excusa para que esta Ley no funcione o no llegue a todo el que la necesite, y tampoco vamos a permitir que como ocurre con las proposiciones de ley que se aprueban en el pleno, este Proyecto de Ley quede olvidado o se demore su puesta en marcha", ha recalcado.