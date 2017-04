Daroca intervendrá en una ponencia de la Feria Nacional del Vino 2017

Ciudad Real/Logroño, 21 abr (EFE).- El enoturismo tendrá un especial protagonismo durante la celebración de la Feria Nacional del Vino (Fenavin 2017) que se celebrará el próximo mes de mayo en Ciudad Real y contará con una intervención del presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, José María Daroca.

Según han informado hoy fuente de la organización del evento en un comunicado, durante el día 11 Fenavin 2017 acogerá de una jornada sobre Enoturismo y Denominaciones de Origen en la que destacados profesionales del sector debatirán las tendencias actuales y futuras de este modelo turístico que tiene un gran potencial por explotar.

Jorge Solana, director de Enoturismo 360º, es el organizador del evento y será el moderador de tres mesas redondas que pretenden concienciar de que en España hay recursos para potenciar un sector que actualmente solo significa el 6 % del turismo que recibe España.

"El objetivo de esta jornada es que las Denominaciones de Origen, las principales dinamizadoras de bodegas, expliquen su apuesta por el Enoturismo como una imagen de marca que además ayuda a fidelizar clientes y la propia marca", ha señalado el moderador.

La primera ponencia, titulada 'Las tendencias del Enoturismo y la experiencia probada', comenzará a las 9:30 horas e intervendrán Manuel Romero, director de Dinamiza Asesores; José María Daroca, presidente de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, y Enrique Pascual, presidente de la DO Ribera del Duero, dos de las zonas que más han desarrollado el enoturismo en sus comarcas.

A las 10:15 horas comenzará la mesa redonda 'Enoturismo y Denominaciones de Origen, una apuesta conjunta" en la que tomarán parte el presidente de la DO Vinos de Madrid, Antonio Reguilón; el periodista y colaborador de la DO Catalunya, Lluís Tolosa, y la responsable de gestión del enoturismo en la DO Ribera del Guadiana, Isabel García.

'El Enoturismo del futuro' será el tema a tratar desde las 11:00 horas por Ángel Ortega, gerente de la DO La Mancha; Inma Moreno, directora de marketing de la DO Valdepeñas, y Marisol Cantarero, representante de la Junta Directiva de la DO Uclés.

Al margen de esta jornada, el presidente ejecutivo de la Asociación Española de Enoturismo, José Antonio Vidal, ofrecerá a las 13:00 horas una ponencia sobre la necesidad de profesionalización del sector.

Vidal ha señalado que "es paradójico que en un país líder mundial en turismo tras casi 20 años de desarrollo del Enoturismo no tengamos un sector posicionado en el mercado nacional ni en el exterior".

Y, ha reflexionado que "los idiomas y la gestión del Enoturismo son las principales necesidades que nos demandan y sobre las que vamos a actuar basándonos en la experiencia de otros países que han desarrollado este sector".