El nuevo pop español de Tailors for Penguins se suma al cartel de MUWI FEST17

Logroño, 20 abr (EFE).- El nuevo pop español del grupo Tailor for Penguins se ha incorporado al cartel del MUWI Wine Music Fest17 de Logroño, donde el próximo mes de agosto presentarán su primer disco "When we were older".

Según ha informado hoy en una nota la organización del festival, Tailor for Penguins ha entrado en la escena musical "por la puerta grande", al ser producidos por Jim Spencer (New Order, The Vaccines, Oasis o Echo & The Bunnymen).

Ha añadido que esta producción "no es algo al alcance de cualquiera y supone una garantía de que su sonido tiene personalidad, gusto y consistencia".

Además, ha añadido los destellos alegres y luminosos del "sonido californiano" también presente en otras bandas nacionales como L.A., Smile o The Sunday drivers, lo que configura una entusiasta propuesta.

Su primer álbum, "When We Were Older" brilla con luz propia al combinar con éxito frescura y madurez en temas como Translation, con recuerdos a Sexy Sadie, que acompañó a la Selección de Fútbol Española.

Su fórmula es sencilla, simple y contundente: salpicar con un poco de magia los instrumentos acústicos tradicionales para mostrar unas canciones diferentes y especiales, con claras influencias como Morrisey, Bruce Springsteen, Arcade Fire,

Han debutado con su primer disco con autoridad lo que les ha permitido participar en festivales como: Let's Festival, Polifonik, Wah Wah y las salas más consagradas del circuito: Costello, Colectivo Salón y Apolo.

MUWI Wine Music Fest, el festival de verano de La Rioja, prolongará el mediterráneo y hará más cálido el verano riojano con los estribillos de los catalanes en los patios y calados de Bodegas Franco-Españolas, la bodega urbana por excelencia de la capital riojana, durante los días 24, 25, 26 y 27 de agosto.