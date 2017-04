La Marcha por Buenos Tratos visibiliza la realidad de la violencia machista

Logroño, 18 abr (EFE).- La XII Marcha Caminando por los Buenos Tratos, que se celebrará el próximo día 23, sensibilizará en la lucha contra la violencia de género y visibilizará la realidad de la violencia machista, ha afirmado hoy el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar.

Escobar, la directora general de Interior, Cristina Maiso; la coordinadora de la Red Vecinal Contra la Violencia Doméstica, Mónica Barrio; la responsable de Comunicación de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), Raquel López; y Nuria Solozábal, de la Asociación de la Prensa de La Rioja.

La Marcha, organizada por la Red Vecinal Contra la Violencia Doméstica, es "una oportunidad para hacer visible la realidad de la violencia machista", además de "sensibilizar y concienciar a la sociedad de la importancia de continuar luchando contra esta lacra" porque "los malos tratos son un problema de todos y se necesita de todos para erradicarla".

A la marcha, que en años anteriores ha congregado a unas 600 personas, se suma este año la Asociación de la Prensa de La Rioja, dado que la duodécima edición pone en valor la labor que desarrollan los medios de comunicación para abordar la violencia doméstica.

Por ello, la periodista Dori Santolaya leerá un pequeño manifiesto y se colgarán doce titulares de prensa con los mensajes que gustaría leer en los medios de comunicación sobre este tipo de violencia, pero que aún no son una realidad.

También se guardará un minuto de silencio como símbolo de respeto y homenaje a las víctimas de la violencia de género, ha indicado Escobar, quien ha relatado que los participantes en la marcha recorrerán un itinerario "amable", que discurrirá por los parques el Parque el Ebro y el Parque de La Ribera.

Ha insistido en que "ojalá" no fuera necesario organizar este tipo de acciones de sensibilización, pero "todos los esfuerzos son pocos para erradicar esta violencia" y ha subrayado que, entre todos, hay que transmitir que "siempre hay una salida" ante esta situación.

La recuperación de las víctimas de la violencia de género ha sido otro de los mensajes a los que se ha referido Escobar, para quien "hay espacios donde no cabe la impunidad".

También se ha referido a que la Red Vecinal, una herramienta "indispensable y mágica, basada en la solidaridad de los voluntarios", realiza un importante trabajo y contribuye a visibilizar y sacar a la luz un grave problema social.

Barrio ha invitado a participar en la marcha para aumentar la sensibilización sobre la violencia de género e implicar a la sociedad en la lucha contra este problema, en el que cada día hay más casos, de acuerdo con sus datos.

López ha destacado que esta marcha sigue "al pie del cañón" y ha resaltado la labor "fundamental" de los medios de comunicación para alzar la voz contra el maltrato.

Solozábal también ha citado "fundamental" el papel de los periodistas y de los medios de comunicación, a los que hay veces que se les acusa de ser un poco "machacones" con este tema y cree que "en el término medio esté la virtud".

"Somos los primeros a los que nos gustaría no tener que informar de esta realidad, pero lo cierto es que no nos queda más remedio", ha subrayado, y "nos encantaría no solo dar titulares buenos, sino no tener que dar ninguno y esperamos que, con todas estas acciones que se llevan a cabo, poder mejorarlos y que dentro de un tiempo todos sean buenos".

La Red Vecinal, desde su puesta en marcha en 2004, ha atendido a unas 900 personas, 84 de ellas en el último año; y cuenta con un centenar de voluntarios, ha recordado Barrio.

Entre los objetivos de la Red Vecinal figuran informar a las víctimas de los recursos sociales existentes en La Rioja; apoyar y acompañar a las víctimas a las dependencias administrativas, policiales y judiciales; divulgar este proyecto entre la sociedad riojana e impartir cursos de formación específica para los voluntarios que accedan a colaborar en esta iniciativa.