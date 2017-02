Profesoras de UNIR abogan por visibilizar la aportación de mujer a la ciencia

Logroño, 10 feb (EFE).- Un grupo de profesoras de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) han destacado la importancia de "visibilizar" la aportación de las mujeres a la labor investigadora, conscientes de que "se ha avanzado mucho", pero creen que aún queda camino por recorrer.

Ante la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la revista de alumnos de esta universidad cien por cien on line, denominada "Vive UNIR", refleja el testimonio de cuatro de sus profesoras para conocer cómo compaginan su labor docente e investigadora con su vida personal.

Estas cuatro profesoras son Marta Sacristán, que imparte clases en el Grado de Maestro en Educación Infantil; Elena Verdú, en el de Ingeniería en Organización Industrial; Esperanza Vergara-Moragues, en los de Psicología y Trabajo Social; y Gema Lorente, en el de Ciencias Políticas.

Sacristán asegura que "se ha avanzado mucho y cada vez hay más mujeres muy buenas profesionales y competitivas, pero el hombre es el que llega al punto de directivo, igual, porque sacrifica más el tiempo y se dedica más al mundo laboral, pero no por cuestión de actitud".

Esta bióloga ha defendido que "ser científica es una profesión muy dura, hay que dedicar muchísimas horas, a menudo infructuosas, para lograr resultados y poder publicar e ir a congresos; te tiene que gustar mucho".

"En las carreras de ciencias, las mujeres están en mayoría y no está de más dar visibilidad y destacar a una parte importante del mundo femenino que despunta y son igual de buenas profesionales", ha afirmado, porque "los éxitos no se regalan, el laboratorio te enseña a ser luchadora, trabajadora, organizada y constante y luego ese esfuerzo se ve reflejado en tu trabajo".

Verdú, ingeniera de Telecomunicación, ha considerado que "la mujer siempre ha tenido más trabas, históricamente, para realizar trabajos, científicos y de todo tipo" y, aunque "hay figuras bastante conocidas, también de la ciencia, son menos que los hombres; la capacidad está, pero hay que promoverlo".

Ha asegurado que, para compaginar su vida laboral y familiar, "le echa horas, también de noche y buscando sinergias en las temáticas de trabajo".

"Hoy en día casi todo el mundo tira de abuelos y lo que no hago es ver la tele", ha confesado esta profesora, para quien "el hecho de trabajar en casa ayuda mucho".

La psicóloga Vergara-Moragues ha reconocido que en su carrera profesional ya percibió el denominado "techo de cristal" y ha considerado que son necesarias "medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y la inclusión de las mujeres en la carrera científica".

Para ella, "no ayuda tampoco el que el espacio de la academia y las ciencias no está pensado para compatibilizar de forma compartida y racional los ámbitos personal, familiar y laboral; nuestro horario laboral no existe y la dedicación es incontable".

"Quien se dedica a la investigación y docencia debe ser una persona motivada y disfrutar de ello y, por supuesto, contar con un apoyo a nivel familiar e institucional", según esta profesora, para quien "la responsabilidad compartida en casa es fundamental".

Lorente, geógrafa de formación académica, ha apuntado que "la ingeniería es una opción que muchas mujeres no se plantean, quizá, por desconocimiento de todo lo que hay detrás", y, aunque "supone un esfuerzo y sacrificio importantes", al final, "merece la pena".

"Es primordial que, desde pequeñas, las niñas vean en esta área una opción, con juegos adaptados a su edad y apoyo familiar, que conozcan a mujeres que han destacado en este campo", ha señalado.

Para ella, la jornada del once de febrero debe "dar una visibilidad positiva de la mujer, contar qué tiene de positiva la ciencia y cómo hay mujeres que se esfuerzan y dedican su tiempo para ser buenas científicas".