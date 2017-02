El grupo WAS encabeza el cartel de Muwi Wine Music Festi17

Logroño, 9 feb (EFE).- El grupo WAS, que fusiona disciplinas e instrumentos, es uno de los cabezas de cartel del Muwi Wine Music Fest17, que mezcla gastronomía, vino y música y que se celebrará en La Rioja del 24 al 27 de agosto próximo.

WAS se unirá a los cinco primeros grupos ya confirmados, como son The Excitements, Kokoshca, Amatria y Shinova, ha detallado hoy la organización en una nota.

Ha añadido que WAS ganó en 2005, con el nombre inicial de We are standard, el concurso de bandas emergentes en el Festival de Benicàssim (FIB) y en 2009 fue elegido como mejor grupo en la votación de los MTV.

Este grupo, en 2016, dio un nuevo giro a su carrera, pasa a denominarse WAS y en su nuevo disco, titulado "Gau Ama", aparca las guitarras, reduce las baterías y apuesta todo a un pop electrónico con raíces folk, al estilo del afamado grupo británico Crystal Fighters.