PR+ convoca un congreso extraordinario y Gómez no aclara si quiere seguir

Logroño, 8 feb (EFE).- El Partido Riojano (PR+) celebrará un congreso extraordinario a finales de mayo, con el objetivo de redefinir el papel de esta formación y su propia organización interna, en la que el actual presidente, Fernando Gómez, no ha desvelado si optará a seguir en el cargo o no.

El presidente del Partido riojano ha ofrecido hoy una conferencia de prensa en la que ha desvelado que ayer mismo, a propuesta suya, la dirección del partido aprobó celebrar un congreso extraordinario en el último fin de semana de mayo, los días 27 y 28 de ese mes.

Ha detallado que él propondrá que se debata en el congreso dos ponencias, una política, para precisar las necesidades que hoy en día tiene La Rioja y como el PR+ puede contribuir a su consecución; y otra de organización interna, para adecuar las estructuras a los objetivos políticos.

Gómez ha recalcado que "lo que importa ahora es contribuir a crear un proyecto ganador" en su partido, más allá de las personas que ocupen los cargos "y hasta el congreso yo sigo trabajando por el partido", se ha limitado a decir al ser cuestionado sobre si se presentará a la reelección o no.

El presidente del PR+ ha recordado que ocupa el cargo desde el verano de 2015 y en este tiempo cree "cumplido" el objetivo que se planteó entonces, que era "hacer que el partido estuviera a pleno rendimiento" y "ahora tenemos más afiliados y más simpatizantes".

Así, ha explicado, el PR+ ha crecido en un 3% en su afiliación, hasta llegar a 665, y también cuenta con unos 65 concejales en municipios riojanos.

De hecho, uno de las principales ideas en las que Gómez apoya la "fuerza" del Partido Riojano es en que "los ciudadanos han visto que el PR+ sabe gobernar allí donde lo hace", en alusión a municipios como Haro, Lardero o Nájera, donde forma parte de coaliciones que dirigen los municipios.

"También han visto que sabemos defender los intereses allí donde el PR+ tiene representación, como por ejemplo en Logroño, Calahorra o Villamediana", ha asegurado.

Es en los municipios "en los grandes y en los pequeños" en los que el PR+ "ha demostrado que es un partido de confianza" y "lo ha hecho sin ser una sucursal de un partido con sede en Madrid y Barcelona" porque "nosotros no somos una delegación".

También he subrayado la "honradez" de todos los miembros del PR+ "que viven de su trabajo y no de la política" y que conforman un partido "que no es un producto de márketing".

Gómez ha destacado el trabajo hecho por el PR+, a pesar de no estar representado en el Parlamento regional, en cuestiones como las plantaciones de viñedo, la AP-68, la sanidad o el medio rural " incluso fuimos los primeros en hablar de la situación en los comedores escolares o del aparcamiento del San Pedro", ha afirmado.

"En la calle se nos dice que al PR+ se le echa de menos, porque el en Parlamento regional no dan la cara como nosotros", ha afirmado y, por eso, "damos por superados los objetivos marcados en 2015, porque somos un partido más fuerte, más útil y más necesario que nunca", ha destacado.

Afronta el congreso del partido como "un paso para impulsar nuestra llegada al Gobierno riojano con un proyecto ganador".

Un proyecto que él pretende articular a través de dos ponencias, una política "sobre las necesidades de La Rioja y cómo el PR+ va a seguir siendo útil" y otra de organización interna "para adecuar las estructuras a esos objetivos".

"Hoy no hablamos de personas", ha afirmado Gómez al responder a la pregunta de si él pretende seguir en la presidencia del PR+, y ha incidido en que "lo que buscamos es un proyecto ganador en el que hay que redefinir muchas cosas".

De hecho, ha explicado, todavía no está definido si el congreso será asambleario, entre todos los afiliados, o se realizará por el sistema de compromisarios.

"Hasta el congreso yo sigo trabajando por un partido que cumple 35 años al servicio de La Rioja y que nunca se ha rendido", ha concluido el presidente del Partido Riojano.