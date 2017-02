Sanidad descarta ampliar presencia de CCAA en Comisión de Precios de fármacos

Madrid, 7 feb (EFE).- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha descartado hoy ampliar la representación de las comunidades autónomas en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos al considerar que el sistema actual "funciona".

Montserrat ha respondido así en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que la senadora del grupo vasco Nerea Ahedo le ha preguntado si piensa modificar el actual sistema de representación de esta comisión y, en concreto, si sopesa dar a Euskadi y Navarra un puesto fijo.

La Comisión fija los precios industriales máximos de los medicamentos, entre otras funciones, y está compuesta por seis representantes del Gobierno y dos de las comunidades autónomas de forma rotatoria cada dos meses.

La senadora del grupo vasco ha considerado que hay "falta de proporcionalidad" en la Comisión y es "más grave", ha dicho, en el caso de País Vasco y Navarra por la especificidad de su régimen.

"Estamos en el yo invito y tú pagas porque dicen ustedes cómo pagamos y el precio, pero lo pagamos nosotros", ha apuntado Ahedo.

La ministra ha subrayado que fue el Gobierno del PP fue el que introdujo a las comunidades autónomas en la Comisión en 2012, ya que antes no estaban representadas: "el sistema funciona", ha dicho Montserrat, quien ha señalado que con el modelo actual se garantiza que todas las comunidades están presentes por turnos.

Para la titular de Sanidad, este sistema está basado en la "igualdad" y "da voz a todo el mundo" al tiempo que ha insistido en que la voluntad de diálogo y colaboración con las comunidades es permanente.

Montserrat ha valorado también el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C tras una pregunta del senador del PP Alfonso Jesús Rodríguez a quien le ha indicado que 66.777 personas han conseguido "liberarse" de la enfermedad con los fármacos innovadores.

Con este plan, la efectividad terapéutica es del 97 % y ha querido aclarar que estas cifras se han conseguido al trabajar "todos juntos" y en su opinión así debe continuar.

Por otra parte, la ministra ha tenido que responder de nuevo en Las Cortes sobre las intenciones del Gobierno sobre el copago farmacéutico a pensionistas después de que el senador socialista José Martínez Olmos le preguntara por ello.

"No entiendo que me pregunte de nuevo por este tema cuando yo misma he respondido en esta Cámara (...) lo vuelvo a repetir no está en la agenda modificar el copago y por lo tanto no lo vamos a hacer", ha reiterado.