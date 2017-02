Los camioneros consideran un "grave error" la implantación de la "euroviñeta"

Madrid, 7 feb (EFECOM).- El sector de transporte de mercancías por carretera se ha mostrado hoy en contra de que se imponga a los vehículos pesados en España la tasa denominada "euroviñeta" por circular por autovías que actualmente son libres de pago y que ya cobran algunos países de la Unión Europea.

El presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (Cetm), Ovidio de la Roza, ha reconocido en rueda de prensa que es una amenaza que planea sobre el sector porque el Gobierno podría implantarla a mediados de año si hubiera riesgo de incumplir el objetivo de déficit.

De la Roza ha asegurado que imponer la "euroviñeta" sería un "grave error", ya que las empresas españolas perderían inmediatamente competitividad y no sólo las de transporte sino también las productoras.

A su juicio, el Estado podría recaudar unos 5.000 millones de euros, una cantidad pequeña para la pérdida de competitividad por parte de las empresas españolas.

A pesar de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que la posible implantación de la "euroviñeta" no está en estos momentos encima de la mesa del Gobierno, De la Roza ha dicho que el sector no tiene ninguna seguridad de que finalmente no se imponga.

A los camioneros también les preocupan el peaje que prevé cobrar a partir de 2018 la provincia de Gipuzkoa a los vehículos pesados que circulen por las carreteras de su competencia, ya que la medida puede tener un "efecto dominó" y extenderse a otras provincias y comunidades autónomas y convertirse así en un elemento añadido para que el Gobierno aplique la "euroviñeta" en todo el país.

Gipuzkoa cuenta con dos autopistas de peaje, AP-8 y AP-1, y tres vías de alta capacidad libres de pago, A-15, N-I y GI-632. En estas dos últimas es en las que va a implantar el nuevo sistema de telepeaje, que estará operativo, a más tardar, el 1 de enero de 2018. En el caso de la N-1, el cobro a su paso por Gipuzkoa se limitará al transporte de carga, mientras que en la GI-632 se ampliará a los turismos.

En cuanto al desvío de vehículos pesados desde carreteras y autovías a autopistas de pago, el sector pide que sea voluntario y, si es obligatorio. que sea "gratuito".

De la Roza ha explicado que aún no se sabe en qué términos se va producir esta medida que promueve Fomento para mejorar la seguridad vial de las carreteras convencionales y redistribuir mejor el tráfico, pero la premisa del sector es que sea voluntaria, y de ser obligatoria, que sea gratuita.

De la Roza ha precisado que el ministro tiene otro planteamiento diferente al plan piloto lanzado en 2015 por su antecesora en el cargo, Ana Pastor, que se aplicó sólo durante cinco meses a unos tramos de autopistas, con carácter voluntario a cambio de un descuento del 50 % en el peaje, y que fue un fracaso.