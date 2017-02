PP acusa a C's de presentar un proyecto de senador autonómico que nace muerto

Logroño, 7 feb (EFE).- La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Concepción Arruga, ha acusado hoy a Ciudadanos (C's) de presentar una proposición de Ley en la Cámara regional sobre el senador autonómico que "nace muerta" porque "va en contra del Estatuto de Autonomía y de la Constitución".

Arruga, en una conferencia de prensa, se ha referido a la proposición presentada por Ciudadanos a favor de una ley que regule la figura del senador autonómico, que ha sido admitida por la Mesa de la Cámara, "aunque ya hay un informe del letrado del Parlamento que explica que puede ser contrario a la Constitución", según el PP.

Ha incidido en que el Parlamento riojano carece de competencias para regular una figura que está sujeta a leyes de rango superior a las que puede aprobar la Cámara riojana, como la Constitución o el Estatuto de Autonomía, que es una Ley Orgánica.

Y ha alertado de que puede ocurrir lo mismo que en la Comunidad Valenciana, donde un proyecto similar, "hecho por Podemos y que ha copiado aquí Ciudadanos", será recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Se trata de un proyecto "claramente contrario a la Constitución" y que cuenta con un informe del letrado mayor del Parlamento riojano que "así lo dice" y que "alerta del riesgo que puede suponer aprobar una Ley contraria a la Carta Magna.

Ha recalcado que el Parlamento riojano "no tiene competencias para regular el estatuto de un senador autonómico" y ha recordado que, según estipula la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), solo cesará "por fallecimiento, incapacidad, renuncia, dejar de ser diputado regional o ser inhabilitado judicialmente".

Además, ha explicado que el Estatuto de Autonomía, que también es una Ley Orgánica, "vincula" la duración en el cargo del senador autonómico "a una legislatura".

"Si se produce un cambio normativo", como el que busca Ciudadanos con su proposición "debe hacerse a través de una norma del mismo rango, es decir, una Ley Orgánica, no una ley ordinaria, que son las que aprueba el Parlamento de La Rioja", ha argumentado.

Para ella, el nombramiento de un senador autonómico por la Cámara riojana "debe responder a un criterio de proporcionalidad" y "como La Rioja tiene solo uno, siempre será el partido más votado el que pueda designarlo".

Ha pedido a Ciudadanos que "rectifique" y retire este proyecto "por responsabilidad y lealtad institucional".

Ha anunciado que su grupo recurrirá ante la Mesa de la Cámara del Parlamento regional la admisión a trámite del proyecto y, en caso de no ser atendida su petición, presentará una enmienda a la totalidad.

Arruga ha pronosticado a este proyecto el mismo futuro que una Ley similar presentada por Podemos en la Comunidad Valenciana, que "hoy mismo será recurrida por cincuenta senadores ante el Tribunal Constitucional".

De hecho, ha afirmado, "en Valencia han sido más hábiles" porque "en su proyecto solo hablan del nombramiento del senador autonómico, que es en lo que tienen competencias".

"El Parlamento de La Rioja tiene un presupuesto de cinco millones de euros destinados al servicio de los riojanos, no a presentar iniciativas que se sabe que son inconstitucionales", ha dicho la portavoz popular, para quien Ciudadanos mantiene "una actitud bochornosa" en esta cuestión.

Por ello, ha cuestionado "quién se cree Ciudadanos, que es el partido menos votado en el Parlamento riojano", para "arrogarse el sentimiento de la calle", ya que "a los riojanos les preocupan más otras cosas, como el paro o el crecimiento económico".

Ha reclamado "que no se juegue" con el Parlamento riojano, que "no es un juguete", ha insistido Arruga, quien ha añadido que Ciudadanos, en torno al senador autonómico, podría tener "un error de fondo", como es "pensar que esta figura se puede regular de forma aislada, cuando su estatus es igual para toda España" y, "una vez que se integra en el Senado, ya no depende del Parlamento riojano".

También ha considerado que no cree que esta iniciativa vaya dirigida contra el actual senador autonómico, Pedro Sanz, porque "le he oído decir a su portavoz, Diego Ubis, que era la mejor persona para representar a La Rioja" y porque, "aunque esto se aprobara, no se aplicaría en esta legislatura".