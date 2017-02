ATRADIS pide bonificación del 80% y que no sea obligatorio ir a la AP-68

Logroño, 3 feb (EFE).- La Asociación de Transporte de La Rioja (ATRADIS) ha pedido hoy que la bonificación a los transportistas para trayectos en La Rioja por la AP-68 alcance el 80 por ciento del coste del peaje y que, en todo caso, no sea obligatorio para los camiones circular por esa vía.

Así lo ha explicado hoy el presidente de la asociación de transportistas, Santiago Gutiérrez, en una conferencia de prensa en la que ha explicado la postura de ATRADIS tras el anuncio del presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, y ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sobre este proyecto.

Según avanzaron hace días, el Gobierno regional estudiará solicitar al Ministerio que haga obligatoria la circulación de camiones por la Ap-68, para ofrecer más seguridad vial en la N-232; a cambio, cada administración bonificaría con un 25% el peaje por esta vía de pago.

ATRADIS ha advertido hoy de que, en realidad, hay tramos de la autopista en La Rioja donde ya hay una bonificación superior al 50%, por lo que reclaman que alcance el 80%, algo que llevaría a todos los transportistas a la autopista, sin necesidad de que sea obligatorio hacerlo, algo que rechazan.

Esta asociación, ha explicado su presidente, pretende que todo el sector del transporte adopte una postura común sobre este tema y también que la sociedad comprenda que "nosotros somos los primeros interesados en favorecer la seguridad vial".

De hecho, ha afirmado Gutiérrez, si las bonificaciones de los peajes son atractivas para ellos -en torno al 80%- consideran que "los transportistas no tendrán duda en ir por la autopista" porque "también supone un ahorro de combustible y de otros conceptos para nosotros".

Pero, ha subrayado, no están de acuerdo con que sea una medida obligatoria y creen que "la principal decisión que se debe adoptar para mejorar la seguridad es realizar inversiones en que corrijan las condiciones de inseguridad de las vías riojanas".

Así, consideran que en primer lugar "ha llegado el momento de diseñar un calendario de inversiones en infraestructuras en La Rioja, que remedie definitivamente este problema".

Mientras eso se produce, ha insistido, no comparten la medida propuesta, porque "se hace que un sector asuma en solitario los costes económicos que ahora ocasiona la falta de inversión en infraestructuras durante años".

Además, si se pasa de unos 54.000 camiones circulando por la AP-68 a cerca de un millón, "la AP-68 podría colapsarse" lo mismo que "algunas entradas a esa vía, como las de Haro y Alfaro, que no están preparadas para la entrada de tantos vehículos pesados".

"Lo que está claro es que la AP-68 se hizo hace cuarenta años, con la tecnología de entonces, y para que circularan coches, con lo que no está claro si está preparara para un gran volumen de camiones", ha explicado, "aunque lo que sí está claro es que el coste de mantenimiento va a crecer".

Sobre el coste para los camioneros cree que la concesionaria de la autopista "también tendrá algo que decir" ya que "se va a multiplicar por cinco, por lo menos, el paso de camiones"

El presidente de ATRADIS ha alertado, también, sobre "el impacto" que la medida propuesta tendría sobre diferentes negocios que hay en torno a la N-232, de hostelería o mecánica, entre otros, si no se permite a los camiones una circulación "permeable" entre todas las salidas y entradas en La Rioja a la autopista.

Ha explicado que se mantiene "en contacto" con el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, para analizar estas cuestiones "y ellos están hablando con la concesionaria", ha asegurado, al tiempo que ha destacado la "voluntad política" que ve en el Gobierno regional para solucionar esta cuestión.

Ha afirmado que no se plantean realizar una huelga de transportistas en La Rioja "sino que lo que queremos ahora es que la opinión pública conozca nuestra postura" y "si la sociedad nos apoya, tenemos mucho ganado".

No obstante, ha continuado, "si se impone esa medida de forma obligatoria, veremos qué medidas adoptamos" aunque "no me planteo que eso vaya a suceder".

Ha detallado que actualmente, el importe para el transporte pesado de un trayecto entre Alfaro y Haro -todo el tramo riojano de la AP-68- es de 22 euros, con lo que según el proyecto inicial deberían asumir 11, mientras que si se atiende su petición se quedaría en menos de cuatro euros y medio.

"No pedimos que nos lo dejen gratis", ha afirmado, pero "los gastos deben ser compartidos" y, además "no sabemos porqué no se hace más amplio, entre Bilbao y Zaragoza".

De hecho, ha afirmado, dentro de Aragón ya existe un tramo en el que se bonifica con el 75% el peaje del tráfico pesado.