El PP asegura que en el PSOE de La Rioja están "muy desesperados"

Logroño, 2 feb (EFE).- El PP riojano ha afirmado hoy que en el PSOE de La Rioja están "muy desesperados" para "querer sacar rendimiento político de casos como el de Ortigosa", donde todos sus vecinos conocen la "penosa" gestión de los socialistas en este Ayuntamiento y su "dudoso" proceder.

El PP, en una nota, ha contestado así al secretario de Política Municipal del PSOE, Ricardo Velasco, quien ha detallado que un Juzgado de Logroño ha absuelto al excalcalde socialista de Ortigosa Roberto Fernández, a su esposa, a la teniente de alcalde y a la secretaria municipal de los delitos de tráfico de influencias, fraude y prevaricación que les acusó en 2008 la Corporación del PP por la adjudicación del restaurante municipal.

"Todos los vecinos de Ortigosa conocen la penosa gestión del PSOE en el Ayuntamiento y su dudoso proceder en un caso que terminó en los tribunales de justicia", ha indicado el PP.

Ha incidido en que "las sentencias las dictan los jueces, no los dirigentes socialistas, y será el juez el que diga quién paga las costas y si cabe recurso o no a la sentencia", por lo que "habrá que hacer lo que digan los jueces, no el PSOE".

Ha precisado que "el PSOE dejó en su día el Ayuntamiento económicamente desmantelado y ahora está apoyando una gestión que será nefasta para el futuro del municipio y sus recursos naturales".

Sin embargo, "el PP demostró una buena gestión y previsión de futuro mientras tuvo responsabilidades de gobierno en Ortigosa", ha puntualizado.