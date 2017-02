USO asegura que FER, UGT y CCOO abogan por una paz laboral con tapujos

Logroño, 2 feb (EFE).- USO de La Rioja ha asegurado hoy que la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), UGT y CCOO abogan por "una paz laboral con tapujos y mucho dinero para sus maltrechas arcas"

USO, en una nota, ha incidido en que esos tres agentes sociales se benefician de la privatización de la Fundación Tribunal Laboral de Mediación, Conciliación y Arbitraje de La Rioja.

Ha aludido a que ayer, representantes de la FER, UGT y CCOO presentaron el balance del Tribunal Laboral en una rueda informativa, en la que, según USO, "curiosamente, no estaba el que pone el dinero, que no es otro que el Gobierno regional, que también es miembro del patronato de la Fundación".

Se ha preguntado "¿por qué no aparece ningún representante público?" y cree que "es fácil pensar que no aparecen porque no consideran como algo propio a la Fundación", dado que "esta únicamente consiste en un gasto más que hay que tener para lograr la mal llamada 'paz social'".

Se trata, ha indicado, de "un gasto muy cuantioso, nada de gratuito", dado que "llevamos gastados más de seis millones de euros de todos los riojanos para un servicio que ya es ofrecido por la administración regional a través del UMAC".

"En este caso, ninguno de los agentes beneficiados denuncia la privatización de un servicio público que ya existía y existe y que sigue siendo eficaz y mucho más utilizado que el oneroso Tribunal Laboral", ha defendido.

USO ha reiterado que "el Gobierno regional se equivoca manteniendo económicamente las colosales y obsoletas estructuras de esos agentes sociales", y, "aun así, parece ser que no consiguen llegar a fin de mes y afrontar sus obligaciones con sus propios trabajadores".

Uso ha interrogado sobre cuántos millones de euros supondrá a los riojanos el "sectario" diálogo social y, de acuerdo con sus datos, en el proyecto de ley de Presupuestos de La Rioja figura "otro medio millón de euros para los tres agentes", lo que ha calificado como "lamentable e irritante".