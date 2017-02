CSIF dice que el presupuesto de la UR no responde a las espectativas

Logroño, 1 feb (EFE).- La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha reprochado hoy al equipo rectoral de la Universidad de La Rioja (UR) que haya presentado su primer presupuesto sin haberlo negociado con los sindicatos y también creen que no responde a las expectativas de los trabajadores.

CSIF, en un comunicado, ha afirmado que el nuevo equipo rectoral, elegido hace menos de un año, "ha hecho gala de una gran pasividad y demagogia en materia de personal".

El responsable de Universidad de este sindicato, Francisco Gallardo, ha asegurado hoy que el equipo rectoral "ofreció en su programa electoral diálogo, transparencia, un cambio de rumbo, actitud y planificación" y "no se está dando ninguna de esas cosas".

"Desde abril sólo ha habido tres reuniones con los representantes del personal administrativo y dos con los del profesorado" con lo que "incluso hay menos reuniones que con el anterior equipo", han afirmado los representantes de CSIF.

CSIF, concluye el comunicado, mantiene sus demandas para los profesores que pasan por minimizar las tareas burocráticas que realizan profesores; rebajar la carga docente de los profesores para que puedan investigar; y premiar la calidad docente.

Creen que no se busca financiación para la UR, ya que no existe ninguna iniciativa en potenciar los proyectos con empresas; además reprochan a la UR que "potencia la fuga de cerebros" ya que hay investigadores de la universidad que terminan en centro de otros países por no tener líneas de financiación adecuadas.

También se ha producido un envejecimiento claro de la plantilla y no se está renovando con jóvenes preparados porque no hay planes a largo plazo de estabilización.

En esta línea CSIF cree que se deben convocar al menos plazas para 50 profesores "pero eso no está reflejado en el presupuesto".

"Las únicas variaciones de puestos que ha habido han sido crear la vicegerencia de personal y la vicegerencia de gestión de la información con un gasto de 120.000 euros", asegura CSIF.

Aseguran que "no se ha iniciado ninguna promoción, no existe carrera profesional, e incluso las aprobadas por el anterior equipo rectoral y anunciadas todavía quedan pendientes".

Recalcan que "la única forma de provisión que utiliza el nuevo equipo es precisamente la que decía que iba a evitar, las comisiones de servicio y la libre designación, figuras que ahora afectan a veinte personas".