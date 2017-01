El PR+ recuerda que Fomento renunció en 2015 a desviar camiones de la N-232

Logroño, 30 ene (EFE).- El Partido Riojano (PR+) ha recordado hoy que el Ministerio de Fomento renunció en marzo de 2015 a desviar obligatoriamente los camiones por la N-232 por el rechazo de buena parte de la sociedad riojana, incluidos los principales afectados como los transportistas y las asociaciones que les representan.

En una nota, ha detallado que en aquel momento hasta el entonces presidentes del Gobierno riojano, Pedro Sanzm se opuso públicamente a dicha medida, algo que ahora su sucesor, José Ignacio Ceniceros, no rechaza, por lo que "estos continuos cambios de opinión son bastante negativos y contradictorios".

La formación regionalista ha subrayado que es un "auténtico caos" las contradicciones continuas del Ministerio de Fomento con esta comunidad autónoma.

El PR+ sostiene que es una "estrategia" del Ministerio de Fomento conjuntamente con el Gobierno central "para perder tiempo, alargar las inversiones cuanto más años mejor y dejar la región abandonada en materia de infraestructuras, tanto por carretera, como por tren".

La secretaria general del Partido Riojano, Sara San Juan Trevijano, ha afirmado que "el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha hecho la misma propuesta que Ana Pastor hace exactamente dos años y que fue rechazada dos meses después".

San Juan ha dicho que no entiende cómo "es posible proponer lo mismo que fue rechazado no hace mucho tiempo, lo que da la sensación es de que no existe ninguna intención de tomar medidas serias y con compromiso económico".

La secretaria general del PR+ ha ironizado que "se parece cada día más a un teatrillo que montan desde el Ministerio de Fomento para decir una cosa, luego la contraria y al final la de siempre, no invertir un euro en La Rioja, y además obligar a pagar la mayor parte de la factura a los riojanos".