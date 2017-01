Arruga asegura que el PSOE sigue instalado en el no por el no

Logroño, 30 ene (EFE).- La portavoz parlamentaria del PP de La Rioja, Concepción Arruga, ha asegurado hoy que "los riojanos no pueden esperar nada nuevo ni bueno de este PSOE, que sigue instalado en el no por el no", en referencia a que los socialistas presentarán una enmienda a la totalidad a los presupuestos regionales de 2017.

La portavoz Socialista en la Cámara de La Rioja, Concepción Andreu, ha subrayado hoy que su grupo presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos para 2017 porque no incluye un plan de industrialización para solucionar la despoblación y el envejecimiento de la región.

En una nota, Arruga ha afirmado que el PSOE riojano carece de proyecto política para La Rioja y "si realmente quisieran -los socialistas- inversión pública, no retrasarían la aprobación de los Presupuestos con una enmienda a la totalidad".

"Con esto, sabiendo de antemano que no va a prosperar -la enmienda a la totalidad-, lo único que hacen es retrasar la aprobación de los presupuestos y evitar que se puedan acometer nuevas inversiones por el gobierno de La Rioja", ha añadido.

Ha subrayado que el proyecto de ley presupuestario es "el más alto de la historia", al alcanzar los 1.452 millones de euros, un 8,8% más que en el ejercicio anterior.

"Son unos presupuestos inversores y sociales, que consolidan el crecimiento económico de nuestra Comunidad y servirán para trasladar la recuperación a las familias riojanas", ha señalado.

También ha dicho que es "un presupuesto coherente y ajustado a la realidad de La Rioja", por lo que la enmienda a la totalidad socialista evidencia "su nula voluntad por alcanzar acuerdos en beneficio de todos".

Ha recordado que "más de 7 de cada 10 euros presupuestados se destinarán a inversión social, a trasladar la mejoría económica a las familias riojanas, con importantes inversiones en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, además de con nuevas rebajas fiscales".

Para ella, a los más de 800 millones de euros que los riojanos se han ahorrado desde 1995 por las rebajas fiscales aprobadas por los diferentes Gobiernos regionales del PP, se suman ahora las nuevas deducciones en el IRPF contempladas en las cuentas de 2017 para las familias riojanas.