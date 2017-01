Sanz hablará de su "futuro" tras el congreso nacional y "a lo mejor" se queda

Logroño, 26 ene (EFE).- El presidente del PP de La Rioja, Pedro Sanz, ha dicho hoy que, tras la celebración del congreso nacional de su partido, hablará sobre su "futuro" porque ha cuestionado que "todo el mundo ha planteado" que él ya se va como líder de los populares riojanos, pero, "a lo mejor", no se va y se queda.

Sanz ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras informar sobre el encuentro mantenido en Logroño con el ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, con quien ha compartido un desayuno.

"Todo el mundo ha planteado que Pedro Sanz ya se va -como presidente del PP de La Rioja-, a lo mejor no se va y se queda y se presenta Pedro Sanz. Esta es una cuestión que habrá que analizar y se lo diré cuando pase el congreso nacional", ha asegurado.

Ha recalcado que hablará "largo y tendido" sobre el PP riojano, que preside desde 1993, después de la celebración del XVIII Congreso Nacional del PP, que se celebrará en Madrid del 10 al 12 de febrero.

También ha aludido a si habrá una lista unitaria o dos diferentes, después de que tanto el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, y la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, hayan manifestado públicamente su intención de liderar el PP riojano.

"Cada uno puede expresar lo que quiera, a mí me han oído poco porque soy una persona de partido y hablo más dentro que fuera y así me voy a mantener a futuro, hasta que tenga que anunciar lo que tenga que anunciar", ha subrayado Sanz, también vicepresidente primero del Senado y ex presidente del Gobierno de La Rioja (1995-2015).