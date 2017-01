Sanz asegura que es coherente y no hablará del auto de Villamediana

Logroño, 26 ene (EFE).- El presidente del PP riojano, Pedro Sanz, ha asegurado hoy que es "coherente", por lo que no hablará del nuevo auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño que revoca otro anterior que ordenaba investigar, por un presunto delito urbanístico, 69 parcelas en Villamediana, una de ellas suya.

"Yo voy a ser en eso muy coherente, no he hablado nunca de ese tema y no lo voy a hacer ahora", ha señalado a los periodistas tras referirse, en un encuentro informativo, a una reunión que ha mantenido con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Ese auto de octubre de 2016, que ahora ha sido revocado por uno del pasado 23 de enero, provocó la ruptura del acuerdo de investidura en Villamediana entre PP y Ciudadanos (C's).

El pasado dos de enero, el entonces alcalde, el popular Rubén Gutiérrez, fue sustituido por la socialista Ana Belén Martínez al prosperar una moción de censura presentada por PSOE, C's e IU.

Sanz, al ser preguntado por esa moción de censura, ha indicado hoy que "los que tomaron las decisiones tendrán que explicar porqué las tomaron".