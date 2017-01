El PSOE pedirá a De la Serna liberalizar ya la AP-68 en el entorno de Logroño

Logroño, 25 ene (EFE).- El PSOE de La Rioja pedirá al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que liberalice ya la autopista AP-68 en el entorno de Logroño, mediante la puesta en funcionamiento de "dos peajes troncales" en Navarrete y Arrúbal, entre los que el trayecto sería gratuito.

Esta es una de las demandas que el PSOE riojano planteará mañana al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que se reunirá en Logroño con el grupo de trabajo parlamentario creada para estudiar la liberalización de la AP-68, de la que también forma parte el Grupo Socialista.

Esta comisión presentará al ministro un documento con diferentes demandas, que han consensuado sus miembros; pero, al margen, el Grupo Socialista -y otros- también presentarán a De la Serna otras propuestas, según ha explicado su portavoz, Concepción Andreu.

Las propuestas que los socialistas riojanos le plantearán al ministro están relacionadas con las autovías A-12, "en la que solo faltan 70 kilómetros de realizar, entre Santo Domingo de la Calzada y Burgos", y la A-15, donde "también restan solo 80 kilómetros, entre Tudela y Soria, que afectan a La Rioja Baja".

Pedirán, además, ha dicho, que la línea de ferrocarril entre el País Vasco y Cataluña "mantenga como paso prioritario a La Rioja" en lugar de pasar por Navarra.

Al margen de estas peticiones, ha detallado, el PSOE defenderá, por un lado, las peticiones que recoge el documento consensuado en el grupo de trabajo sobre la AP-68 y otras que plantean de forma específica.

Así, ha explicado, el PSOE de forma específica reclamará que la ronda sur de Logroño, a través de la AP-68 "se ponga en marcha ya" a través de dos "peajes troncales" ubicados antes y después de la ciudad, en Navarrete y Arrúbal, para que entre ellos sea gratuito circular.

También reclaman que se garantice que la concesión de la AP-68, que acaba en 2026, no se renueve, algo para lo que creen que "sería importante" iniciar ya las obras de nuevos accesos en el entorno de Logroño y otros puntos.

Y creen que el Estado debe avanzar en el desdoblamiento de la N-232 en La Rioja Baja, es decir, comenzando en el punto en el que acaba el límite territorial de Aragón.

Andreu ha recordado que estas demandas no suponen que el PSOE no apoye el documento consensuando en el grupo de trabajo del Parlamento riojano, que también pide que se garantice la no renovación de la concesión de la autopista y el "rescate" del tramo riojano de la autopista.

También piden que se licite "de forma inmediata" la ejecución de la ronda sur de Logroño, que se creen nuevas bonificaciones para el tráfico pesado en la autopista; que se mejoren las actuales medidas de gratuidad; que se garantice el final de las obras del enlace de Recajo en abril; y que comience la construcción de un nuevo peaje en el entorno de Pradejón.

Además, ese documento incluye la petición para que se mejore la señalización actual en la N-232, e incluso se estudie una reducción de la velocidad máxima.