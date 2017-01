El PSOE pide un seguimiento más exhaustivo del reparto del viñedo de 2017

Logroño, 24 ene (EFE).- El PSOE de La Rioja pide a la Consejería de Agricultura del Gobierno riojano que realice un seguimiento "más exhaustivo" de la norma reguladora de los criterios de reparto de las concesiones de viñedo en 2017 para que "se cumpla el espíritu" de la misma, tras "el disparate" habido con el reparto de 2016.

Así lo ha explicado hoy la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concepción Andreu, en una rueda informativa, en la que se ha referido al reparto de las concesiones de viñedo de 2016 y al de 2017, que se desarrollará entre el 1 de febrero y 15 de marzo.

Ha criticado que el 90 por ciento de los adjudicatarios del reparto de las 362,7 hectáreas de 2016 en La Rioja no han sido viticultores a título principal.

Según sus datos, este 90 % son sido personas no vinculadas a la actividad vitícola, aunque, "aparentemente, el reparto ha sido legal y se ha cumplido la normativa" en cuanto a la solicitud, de pertenecer al grupo principal -jóvenes agricultores sin viñedo-.

La realidad ha demostrado que se ha realizado un reparto en contra del espíritu de la norma porque en ese 90 % de destinatarios están, por ejemplo, estudiantes o jóvenes no dedicados a la viticultura, sino a otras profesiones.

Ello denota que el nombre de la Denominación de Origen Calificada Rioja y de La Rioja ha quedado "bastante en entredicho" en este reparto de 2016 ante la Unió Europea y otras instituciones, ha precisado Andreu, quien ha informado de que su partido tiene previsto poner esta cuestión en conocimiento de sus representantes en Bruselas, ha informado Andreu.

Para los socialistas, ha agregado, lo lógico sería "paralizar de momento el reparto de 2017" si sus criterios no se pueden modificar, según el argumento dado por el consejero de Agricultura riojano, Iñigo Nagore, de que "no ha habido tiempo" en el Ministerio de Agricultura, que es el que ha establecido la norma, lo cual el PSOE "no comparte porque es cuestión de voluntad política".

Para la portavoz socialista, "será un disparate continuado" volver a cometer los mismos errores en el reparto de 2017, aunque las tierras agrícolas clasificadas como pastos -incluidas en el reparto de 2016- se haya decidido que no entren en los nuevos criterios.