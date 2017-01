La prueba de acceso a universidad garantiza contenidos comunes en España

Logroño, 23 ene (EFE).- La nueva prueba de acceso a la universidad, que sustituirá a la PAU, garantizará unos contenidos mínimos comunes para todas las comunidades autónomas y permitirá que todos los alumnos compitan en igualdad de condiciones, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora.

Así lo ha explicado hoy el director general de Educación del Gobierno de La Rioja, Miguel Ángel Fernández, en una conferencia de prensa en la que ha detallado las principales aspectos de esta nueva prueba, que se denominará Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

La EBAU no tendrá efectos académicos, ni evaluará los contenidos de Primero de Bachillerato por la situación transitoria nacional de esta convocatoria hasta que haya un Pacto Educativo que la regule.

En La Rioja, la convocatoria ordinaria de la EBAU se celebrará los días 6, 7 y 8 del próximo mes de junio; mientras que la extraordinaria será del 5 al 7 de julio, con una previsión de concurrencia de unos 1.300 alumnos.

La principal novedad de la prueba, respecto a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), es la garantía de que todas las pruebas contendrán unos contenidos mínimos comunes a todas las comunidades autónomas, por lo que cada examen deberá diseñarse de manera que el peso de cada pregunta y su contenido se ajuste a una matriz, regulada en una normativa nacional, y que establece un marco común para toda España, ha precisado el director general.

Ha explicado que, hasta ahora, con la PAU, cada comunidad autónoma establecía sus criterios en el diseño de las pruebas y se producían desigualdades.

Otra novedad es que el alumnado se examinará con carácter obligatorio de las asignaturas troncales de Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II y primera Lengua Extranjera; y de una asignatura del bloque troncal, según la cursada.

Esta asignatura del bloque troncal será Matemáticas para los alumnos de Ciencias; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales para los de Ciencias Sociales; Latín II para los de Humanidades y Fundamentos de Arte II para los de Arte.

Los alumnos que quieran mejorar su nota de admisión podrán examinarse de hasta cuatro materias de opción del bloque de asignaturas troncales: Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología, Química, Economía de la Empresa, Geografía, Griego II, Historia del Arte, Historia de la Filosofía, Artes Escénicas, Cultura Audiovisual II o Diseño.

La calificación para el acceso a la universidad se calculará ponderando un 40 por ciento la calificación de la EBAU y un 60 por ciento la calificación final obtenida en Bachillerato y se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a cinco puntos.

Cada uno de los exámenes que realice el alumno para mejorar su nota de admisión se calificarán de 0 a 10 puntos, con 2 decimales y se considerará superado el examen cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.

Los alumnos que este curso repiten segundo de Bachillerato y el alumnado que aprobó el curso pasado Bachillerato pero no accedió a la Universidad, no necesitarán superar la EBAU y si no se presentan a la prueba, la calificación para acceder a la misma será la obtenida en Bachillerato.

Esto es debido a que estos alumnos, que en La Rioja se estiman en un centenar, cursaban LOE y no LOMCE, por la que se regula esta nueva prueba.

El director general ha destacado la coordinación habida con la Universidad de La Rioja para preparar esta prueba y cuyo responsable en la materia no ha asistido hoy a la rueda informativa por motivos de salud, ha dicho.

Ha recordado que el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy una resolución en la que se incluyen todas las novedades de esta nueva prueba y el calendario de fechas de su celebración.

Al igual que la PAU, los exámenes se realizarán en la Universidad de la Rioja y en la Escuela Superior de Diseño para los alumnos de los centros de Logroño y de La Rioja Alta y en el IES Marco Fabio Quintiliano y Aula de Dibujo IES Valle del Cidacos de Calahorra para los estudiantes de La Rioja Baja.