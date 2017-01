El Ayuntamiento rechaza usar los accidentes de tráfico como arma sindical

Logroño, 23 ene (EFE).- El Gobierno local de Logroño ha afirmado hoy que "hay límites que no se pueden sobrepasar y utilizar los accidentes de tráfico como arma sindical es uno de ellos", por lo que "la Policía no debería apoyar sus reivindicaciones laborales sobre un asunto tan sensible y que es la base de su trabajo".

Así ha contestado, en una nota, al Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPLE), que, en un comunicado, ha señalado hoy que la Policía Local de Logroño no puede garantizar la seguridad del tráfico en la ciudad por "la nefasta gestión de la alcaldesa", Concepción Gamarra.

El equipo de Gobierno municipal ha rechazado esas afirmaciones y ha recordado que el control del tráfico no se lleva a cabo en exclusiva desde una unidad, sino que es un trabajo colectivo.

Ha insistido en que no tiene interés en contestar o polemizar sobre el fondo de esas declaraciones del SPPLE, pero ha recordado que, en el último ejercicio, la Unidad de Atestados se reforzó con cuatro oficiales.