Ubis: 10.000 riojanos afectados por cláusula suelo recuperarán dinero por C's

Logroño, 19 ene (EFE).- El portavoz parlamentario de Ciudadanos (C's) en La Rioja, Diego Ubis, ha afirmado hoy que "los 10.000 riojanos afectados por las cláusulas suelo podrán recuperar su dinero gracias a la exigencia de C's al Gobierno central".

En una nota, ha añadido que su partido ha logrado que "los ciudadanos afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar su dinero de manera rápida, gratuita y con arbitraje justo".

Tras las sentencias judiciales del Tribunal Supremo y del de la Unión Europea que reconocían la "irregularidad" de estas cláusulas incluidas en los contratos hipotecarios, C's apostó por la creación de un mecanismo extrajudicial que beneficiara a los afectados, ha subrayado.

También ha recordado que un juzgado de Logroño dictó hace unos días una sentencia que ordenaba la devolución de lo cobrado por la cláusula suelo a una familia riojana.

Según Ubis, "esta devolución no debía provocar eternas batallas judiciales o esperas innecesarias para los afectados" y ha incidido en que "las cláusulas suelo son cláusulas injustas y abusivas, declaradas ilegales por los tribunales europeos".

Se ha referido a que "C's lleva semanas negociando con el Gobierno este mecanismo para que los ciudadanos no tengan que esperar años de batallas judiciales pagadas de su bolsillo para recuperar su dinero".

"Hemos conseguido que sea el banco y no los ciudadanos quien asuma los costes", según el portavoz "naranja", quien ha calificado como "una buena noticia que el PSOE no bloquee el acuerdo de Ciudadanos con el Gobierno y no impida que tantos y tantos afectados recuperen su dinero de forma ágil, gratuita y con garantías".