CSIF critica "falta de compromiso con personal" en el Presupuesto de Logroño

Logroño, 18 ene (EFE).- El responsable de Administración Local de CSIF La Rioja, Francisco Gallardo, ha anunciado hoy que el sindicato estudiará la posibilidad de impugnar los presupuestos de Logroño de 2017 ante la "falta de compromiso del Ayuntamiento con el personal técnico y de oficinas".

Gallardo, acompañado del delegado de CSIF en el Ayuntamiento, Francisco Ocón, ha afirmado, en rueda informativa, que "los presupuestos del Consistorio logroñés no son unos presupuestos para una administración moderna del siglo XXI".

Según ha recordado, a través del sindicato, "estuvimos tres meses manifestándonos por una discriminación constante hacia el personal que suponía la pérdida de poder adquisitivo en más de un veinte por ciento".

También ha asegurado que "el catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento es discriminatorio, no se pacta con los representantes sindicales" y supone la "ausencia de una política de personal motivadora y de un plan de incentivos".

Aunque el CSIF paralizó las movilizaciones el paso mes de mayo por alcanzar un preacuerdo por el que se iba a desarrollar "un plan de incentivos, una carrera profesional para todos los funcionarios y medidas para compensar al personal técnico", Gallardo ha lamentado que los presupuestos no recogen ninguna de estas medidas.

El responsable de Administración Local del sindicato ha declarado que "estos presupuestos son continuistas y vuelven a recortar", ya que el capítulo de personal "disminuye en más de medio millón de euros, al igual que las partidas de productividad e incentivos".

Además, ha subrayado que "incluso 400.000 euros que estaban presupuestados en 2016 para compensar los recortes de los funcionarios se han perdido", por lo que el CSIF está estudiando la posibilidad de impugnar los presupuestos y retomar las movilizaciones porque "nos sentimos engañados".

Según Gallardo, estos presupuestos "no son propios de una Administración moderna que incentiva la calidad y premia al personal que colabora en su desarrollo".

Ha asegurado que "hay que funcionar por objetivos e implantar un plan de incentivos para atraer a los mejores profesionales y lograr la satisfacción de los vecinos de Logroño".

Por otra parte, el delegado de CSIF en el Ayuntamiento de Logroño, ha lamentado que "desde abril estamos esperando que la alcaldesa nos reciba", ya que la concejala de Personal "no quiere cumplir su palabra y nos ha engañado ofreciéndonos en un primer momento lo que luego ha dicho que es ilegal, por infringir la Ley de Presupuestos".

Respecto al personal municipal, Ocón ha asegurado que "se ve algún brote verde, gracias a Ciudadanos, porque el Ayuntamiento ha comenzado a sacar a concurso los 279 puestos creados a dedo".

Sin embargo, ha reconocido que "el equipo de Gobierno (PP) no quiere sacar todas las plazas porque hay puestos cuyos titulares no cumplen los requisitos de la convocatoria y no pueden presentarse".

También ha explicado que el Ayuntamiento de Logroño es el único Consistorio donde "los sueldos entre grupos son regresivos, en vez de progresivos", lo que podría solucionarse con la creación del grupo B que, "a pesar de que la concejala de Personal se comprometió a desarrollarlo en octubre de 2015 en el plazo de seis meses, se trata de una promesa que tampoco ha cumplido".

Ocón ha lamentado los "agravios económicos y a nivel de puesto de trabajo" que existen en el Ayuntamiento de Logroño, ya que "tanto un auxiliar administrativo como un arquitecto pueden ocupar una Jefatura de Sección".