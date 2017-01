El nuevo edificio de Enfermería estará preparado para su ampliación

Logroño, 17 ene (EFE).- La consejera de Salud, María Martín, ha detallado hoy, en declaraciones a los periodistas, que el incremento de presupuesto de la construcción de la futura Escuela de Enfermería se debe, entre otras cuestiones, a que la edificación tendrá ya prevista en su estructura la posibilidad de ser ampliada.

Martín, antes de analizar el presupuesto de su departamento en el Parlamento regional, se ha referido así al incremento presupuestario del edificio, que hoy le ha reprochado la diputada de Ciudadanos, Rebeca Grajea.

La consejera ha precisado que a finales de esta misma semana serán los propios técnicos quienes ofrezcan las explicaciones sobre el proyecto.

Hace algo menos de un año ella misma estimó en unos 8 millones de euros el coste del proyecto, en función del proyecto inicial, que data de 2008; el pasado 13 de enero, el BOR publicó el inicio de la licitación por más de 13 millones de euros, IVA incluido.

"Desde 2008 se han actualizado algunos precios y convenios colectivos", ha detallado la consejera, quien también ha incidido en que los estudios de Enfermería son un grado universitario y no una diplomatura "lo que exige aulas y laboratorios diferentes", entre otras cuestiones.

Y, finalmente, "a propuesta del equipo rectoral de la Universidad de La Rioja" el proyecto actual incluye reforzar la estructura del edificio por si en un momento la actual escuela pasa a ser una Facultad de ciencias de la Salud y se ofertan nuevos grados" con lo que "sería necesario ampliar el edificio y ya estaría previsto".

Del presupuesto global de 13,6 millones de euros, en 2017 está previsto invertir ya en la Escuela de Enfermería 1,1 millones.

Por otro lado, respecto a la integración en la consejería de las Fundaciones Rioja Salud y Fundación Hospital de Calahorra, Martín ha aclarado que es una idea que mantiene pero que se ha tenido que parar ahora.

Porque, ha detallado, el Estado ha recurrido ante el Tribunal Constitucional una integración similar que iba a realizar la comunidad de Madrid "y no vamos a seguir avanzando hasta que haya una sentencia firme" porque "si se falla en contra -de la comunidad madrileña- no podemos ir por ese camino", pero "si no es así, lo haremos de forma inmediata".

En el hospital de la Fundación de Calahorra, ha aclarado, se van a consolidar los servicios puestos en marcha en 2016 y se va a avanzar en un Plan Director para el centro para la próxima década.

Por otro lado, Martín ha detallado que el área de investigación, que recibirá 4 millones (un 10 por ciento más), desarrollará proyectos sobre cáncer de mama, osteoporosis y Parkinson, además de continuar con otro sobre el diagnóstico precoz del Alzheimer y de tener previsto presentar dos patentes sobre el tratamiento del asma.

Se prevé solicitar dos proyectos al departamento de Defensa de Estados Unidos y continuar con las líneas de trabajo sobre biomedicina.