Artesanos de Experiencias aporta valor emocional al enoturismo en Rioja

Logroño, 17 ene (EFE).- La agrupación Artesanos de Experiencia, formada por siete entidades vinculadas al enoturismo en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, nace con el objetivo de aportar al visitante productos y servicios en los que prima "el trato con cariño" y el "valor emocional y experiencial".

Uno de los portavoces de Artesanos de Experiencia, Carlos Martínez Armas, ha explicado hoy a Efe que se trata de "pequeñas empresas con una historia familiar arraigada en el sector del vino y del turismo", que ofrecen al enoturista "actividades complementarias en las que se garantiza un elevado nivel de calidad y un servicio exquisito".

La presentación oficial de esta agrupación se efectuará mañana, día 18, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid y que contará con la asistencia del único master of wine español, Pedro Ballesteros.

Bodegas Lecea, de San Asensio (La Rioja); Bodegas Ontañón, Calado y Transfer Class Rioja, de Logroño; Bodegas Valdelana y WineStars, de Elciego (Álava); y Hotel Viura, de Villabuena de Álava (Álava), forman este club que ahora empieza su andadura y que está abierto a nuevas incorporaciones en un futuro "siempre que se un aporte valor distinto y se esté dispuesto a colaborar y a compartir al cliente", ha indicado Martínez Armas.

Ha incidido en que se trata de un proyecto innovador en la DOCa Rioja, que comparten las comunidades riojana, vasca y navarra; y que ya está implantado en otras zonas vitivinícolas del mundo, donde se ha optado por "la unión y por poner en valor todo".

"Muchos turistas, cuando llegan a Rioja y terminan sus visitas concertadas, se encuentran sin saber qué hacer", ha apostillado, por lo que desde esta agrupación se intenta facilitar la estancia con más alternativas a los enoturistas y que permanezcan más tiempo en esta región vitivinícola.

Los siete participantes en esta agrupación son entidades de "éxito", dado que por cada una de ellas pasan más de 15.000 personas al año, y ahora han optado por unirse y por compartir al cliente, que es su "valor fundamental".

Ello contribuirá a que el enoturista pueda pasar en esta zona vitivinícola más tiempo del que emplea en la actualidad, ya que, además de visitar una bodega, por ejemplo, podrá ampliar su experiencia a aspectos gastronómicos y culturales.

Ha insistido en que no trata de una unión de empresas para facturar o comercializar más, sino que se ofrece al cliente más alternativas enoturísticas de calidad, con "un valor emocional y experiencial diferente" porque "no hay experiencia sin vivencia y no hay vivencia sin algo que te toque el corazón".

También se ha referido a que, en Rioja, que es una de las ubicaciones enoturísticas de mayor calidad del mundo, ha dicho, lo habitual es que "siempre hayamos ido a la nuestra, cada uno por su cuenta", pero "ahora hay que mirar a los que nos llevan delantera por haberse unido y poner en valor todo".

Ha explicado que Bodegas Lecea, que dispone de calados excavados en el siglo XVI, permite que el turista pueda revivir y sentir el pasado y el antiguo hacer del vino en el pasado; y el Calado es un espacio con conjuga la modernidad con la tradición de una bodega de hace cinco siglos.

El enoturista, en Bodegas Valdelana, puede adentrarse en un museo subterráneo, con restos de todas las civilizaciones que han habitado Rioja; y en Bodegas Ontañón observará la fusión del mundo del vino con el amor por el arte a través de la mitología.

El Hotel Viura, ha añadido, ofrece un ambiente de tranquilidad y trato cercano, con una exquisita gastronomía y vinoteca; WinesStart permite disfrutar de la gastronomía y del vino de la zona; y Trasfer Class Rioja es la única empresa autorizada en La Rioja con licencias VTC, especializada en el alquiler de vehículos con conductor.