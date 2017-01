PSOE denuncia que Gamarra exime de sanción al Seris por aparcamiento S.Pedro

Logroño, 16 ene (EFE).- El Grupo Municipal Socialista de Logroño ha denunciado hoy que la alcaldesa, la popular Concepción Gamarra, ha eximido de una sanción al Servicio Riojano de Salud (SERIS) tras iniciar las obras en el aparcamiento del Hospital San Pedro sin licencia municipal.

Ha añadido, en una nota, que Gamarra, el pasado día doce, firmó una resolución de Alcaldía por la que se sobreseía este expediente sancionador y no imponía una sanción.

"Esta actitud de amiguismo entre administraciones públicas no sucede con los particulares que comienzan sus obras sin solicitar una licencia municipal y que son sancionados económicamente por ello", ha subrayado.

Ha calificado como "preocupante" que el Gobierno local exima al Seris del pago de una sanción, lo que confirma "el trato de favor que existe en el PP cuando gobierna en ambas administraciones".

Según sus datos, "no es la primera vez que sucede, ya que, de manera reiterada, el Gobierno regional incumple sus obligaciones en materia urbanística y desde el Ayuntamiento dirigido por el PP no se actúa con la exigencia que se aplica al resto de ciudadanos".

Ha recordado que fue el Grupo Municipal Socialista el que denunció que las obras de este aparcamiento para colocar unas barreras que lo transformen en aparcamiento de pago se habían iniciado sin la oportuna licencia del Ayuntamiento de Logroño.

Esta denuncia obligó al Gobierno local del PP a paralizar esas obras e iniciar un expediente sancionador, que ha quedado sobreseído, ha dicho.

También ha señalado que es "alarmante" que las alegaciones realizadas por el Seris "excusándose" por la no petición de una licencia de obras hayan sido que "se creyó que las instalaciones no requerían licencia al no existir edificación".

Se reseñaba, ha afirmado, que "existía urgencia en las obras al haberse detectado un uso no sanitario de un número considerable de plazas de aparcamiento".

Estas alegaciones resultan "impropias" de una administración pública, como es el caso de la Comunidad Autónoma, que "no puede alegar el desconocimiento de la ley como excusa para no solicitar una licencia de obras", según el Grupo Socialista.

El PSOE ha criticado que la urgencia que alegaba "no es cierta" porque aún no han entrado en funcionamiento estas barreras, aunque se prevé que sea esta semana.

"La realidad es que procedieron a iniciar las obras para el cumplimiento de un convenio entre el Gobierno de La Rioja y la empresa que gestiona el aparcamiento del CIBIR", ha apostillado.

El Grupo Socialista ha aclarado que "lo único que es cierto es que la intención es favorecer a esta adjudicataria y se realizaron las obras en verano para intentar ocultar las mismas".