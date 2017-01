Podemos presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2017

Logroño, 12 ene (EFE).- La diputada del Grupo Parlamentario de Podemos La Rioja Ana Carmen Sáinz ha avanzado hoy que su formación presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos para 2017, porque "siguen estancados en el pasado y apuntalan los resultados negativos que propiciaron las medidas austericidas de otros años".

El Parlamento de La Rioja ha iniciado hoy la tramitación de los proyectos de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja para 2017 -que asciende a 1.452,58 millones de euros, un 8,87 por ciento más- y de Medidas Fiscales y Administrativas, con la previsión de que estén aprobados a finales del próximo mes de febrero.

En declaraciones a los periodistas, Sáinz ha confirmado que será la nueva portavoz de su grupo cuando comience el período ordinario de sesiones a partir de febrero, tras la tramitación de los presupuestos, y en estos debates se turnará en las intervenciones con Juan Calvo, quien ejerció durante el año pasado la portavocía.

En relación a los presupuestos regionales, ha recalcado que "no revierten los recortes ni de lejos" y los "ínfimos" aumentos en educación, sanidad y políticas sociales son "claramente insuficientes" para devolver a los riojanos lo que se les ha quitado durante los últimos años.

Además, ha dicho que las cuentas presentadas ayer por el presidente riojano, José Ignacio Ceniceros, "tampoco apuestan por el desarrollo económico que necesita la región y desdeñan sectores estratégicos para La Rioja, como el agrícola".

Sáinz ha lamentado que se aumente de forma "insuficiente" la partida en I+D+i, por lo que cree que "descuelga" a la región del tren de la competitividad empresarial.

También ha recalcado que la fiscalidad que propone este presupuesto "sigue siendo un obstáculo para el desarrollo equilibrado y para generar igualdad".

Ha indicado que "el bipartidismo ha traído unos presupuestos vacíos, porque no aportan nada; inútiles, porque no rectifican las políticas anti-personas que han abocado a la pobreza; y reincidentes, por no priorizar a las personas, como en años anteriores".