C's pide explicaciones por privatizar la captación de fondos UE para Logroño

Logroño, 5 ene (EFE).- El Grupo Municipal de Ciudadanos en Logroño ha pedido hoy explicaciones al Gobierno local del PP por "privatizar" la captación de fondos europeos para la capital riojana.

En una nota, ha añadido que C's ha conocido por los medios de comunicación que el equipo de Gobierno municipal pagará a una empresa externa 225.000 euros para captar fondos procedentes de la Unión Europea (UE) durante cuatro años.

"El equipo de gobierno o miente o no se entera porque hace un año se negó a apoyar una moción de C's en la que pedíamos la creación de una unidad de captación de fondos europeos integrada por funcionarios formados para ello", ha indicado el portavoz municipal de Ciudadanos, Julián San Martín.

Ha indicado que, en esa ocasión, el PP dijo que no era necesaria esa unidad porque "los trabajadores de la casa ya contaban con estas funciones".

Cree que el Gobierno local "prefiere gastar más de 200.000 euros en un contrato con una consultora que trascenderá a esta legislatura, ya que es para los próximos cuatro años, por lo que el nuevo gobierno local se encontrará con este contrato".

"El PP parece incapaz de rectificar tras el fracaso monumental que supuso la pérdida de fondos europeos para proyectos como el de la Villanueva", según San Martín, quien ya advirtió que era necesaria esta unidad de captación de fondos europeos, cuya "única inversión sería la formación que precisarían los funcionarios, muchos de ellos encantados de formarse en estas funciones".

Sus datos indican que en el Ayuntamiento de Murcia existe una unidad específica en esta materia, que ha conseguido la más alta puntuación en sus proyectos que pretenden captar fondos de la UE.

"Esta nueva jugada del equipo de gobierno, que contrata sin informar al resto de partidos, reafirma nuestra propuesta de que los grupos deberíamos estar en la Junta de Gobierno Local sin voto, pero con voz", ha apostillado.

Además, ha trasladado su malestar al concejal de Deportes, Javier Merino, por haber conocido, "también por la prensa", la licitación del contrato de luz y de gas de Logroño Deporte sin informar al Consejo de Administración de esta empresa pública.

Ha insistido en que "el PP no entiende o no quiere entender que no puede hacer y deshacer a su antojo en una fundación pública, cuyo consejo de administración debe conocer todos los contratos que se formalizan".

Ha calificado este hecho como "una falta de respeto, pero sobre todo, de transparencia, impropia de una administración del siglo XXI".