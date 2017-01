Abilio Martínez, que no esperaba ser Obispo, tomará posesión en abril en Osma

Logroño, 5 ene (EFE).- Abilio Martínez Varea, hasta hoy vicario de Pastoral y Enseñanza de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, ha afirmado que no esperaba ser nombrado obispo, algo que ha confirmado hoy el Papa Francisco, y ha explicado que prevé su toma de posesión en Osma-Soria para el mes de abril.

Martínez Varea nació (Autol. La Rioja. 1964) ha ofrecido hoy una conferencia de prensa en Logroño, poco después de darse a conocer su nombramiento, acompañado por el obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Carlos Escribano.

El nuevo obispo, que es sacerdote desde 1989, ha ocupado diferentes cargos en la diócesis riojana, además de ocuparse de diferentes parroquias en Logroño y La Rioja Baja.

Ha subrayado que su nombramiento le ha sorprendido ya que aunque "había rumores" él no lo creía "y me he dedicado a mi vida normal, sin cambiar nada de la agenda", ha asegurado.

Ha explicado que tiene "un doble sentimiento", ya que por un lado siente "alegría, por la confianza que el Papa ha depositado en mí" y también "responsabilidad, por la carga que este supone".

Ha agradecido el haber "aprendido" en los últimos años al trabajar junto al anterior obispo de la diócesis riojana, Juan José Omella -ahora arzobispo de Barcelona- y al actual, Carlos Escribano.

A lo largo de la mañana, ha explicado, se ha informado sobre la que será su nueva diócesis, que tiene sede en El Burgo de Osma y que está vacante desde abril de 2016 cuando el que era su administrador apostólico fue nombrado, Gerardo Melgar, fue nombrado obispo de Ciudad Real.

Osma-Soria "concentra a la mitad de la población en Soria, mientras que el resto se reparte por casi 500 localidades" ya que "es una de las regiones más despoblada de España".

"Los sorianos son gente emprendedora y trabajadora y yo espero aportar mi sencillez", ha asegurado, al tiempo que ha relatado que trabajará con unos 90 sacerdotes, de los que solo 36 tienen menos de 65 años "aunque conmigo ya hay uno más"".

También ha resaltado la relación de "vecindad" que tienen La Rioja y Soria, y, de hecho, hasta mediados del pasado siglo, parte de la provincia soriana dependía eclesiásticamente de La Rioja, ha recordado.

El obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño ha resaltado que desde hoy la iglesia española cuenta con tres diócesis dirigidas por riojanos, ya que a la de Osma-Soria se suman la de Cuenca, con José María Yanguas, y la de Mérida-Badagoz, con Celso Morga.