Nora Norman espera confirmarse en 2017 como la "promesa" del soul español

Logroño, 3 ene (EFE).- La cantante catalana Nora Norman inicia 2017 con la ilusión de que sea el año de su "confirmación" como "la promesa" del soul español, como la denominan algunos críticos, ya que lanzará su primer disco y continuará con su amplia agenda de conciertos, el primero de ellos en el festival Actual de Logroño.

A sus 25 años, Norman lleva tres en el mundo de la música y forma parte del grupo de artistas "descubiertos" en internet, en su caso a través de un vídeo que publicó en una plataforma uno de sus compañeros en la facultad de diseño de moda.

Desde entonces, ha explicado a EFE, "todo a ido muy rápido", primero con miles de visitas al vídeo, luego ya con su propia formación musical, con la que ha ofrecido decenas de conciertos y, finalmente, en 2016, publicó su primer trabajo, un sencillo muy bien acogido por el público y las redes sociales.

Así, ha ido "poco a poco" dando pasos "para dedicarme a la música, algo con lo que soñaba desde niña, pero que llegó casi de casualidad".

Ha subrayado que no siente "presión" por las buenas críticas que ha recibido y, de hecho, sigue empeñada en "marcar" su propio ritmo, con lo que "ni siquiera tengo una fecha para lanzar el disco, va a ser en 2017, pero no tengo claro cuando".

"Lo importante es que salga bien, no una fecha", insiste Norman -un apellido artístico, no real, que le puso un compañero de colegio- "sobre todo porque las cosas que se hacen con paciencia son las que funcionan" y "no quiero arriesgar a lanzar algo que sea flor de un día".

Ha elegido un estilo musical, el soul y el rhythm-blues, en el que considera que "hay grandes referencias en España ahora" aunque en su caso es "algo que me viene de niña, porque era la música que oía cuando le cogía discos a mis padres".

En los tres años que lleva dentro del mundo de la música ha comprobado como "la cultura, en general, no está valorada" y "no hay conciencia de que la música, el teatro o cualquier propuesta tienen que tener un precio".

"No se trata solo de pagar una entrada o de comprar un disco, a la gente hay que explicarle que cada propuesta es algo más que eso, que hay mucho trabajo previo y que eso tiene un valor", ha considerado, "y, si se consigue difundir eso, se verá como algo normal apoyar a la cultura".

En cualquier caso ella es "optimista" sobre su futuro y se siente "como una niña pequeña con zapatos nuevos, sobre todo por poder abrir 2017 en un festival con la difusión de Actual y que da protagonismo a propuestas emergentes", ha concluido la cantante catalana.