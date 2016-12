Los conciertos de "La tapa musical" llegan hoy a la calle San Juan de Logroño

Logroño, 31 dic (EFE).- La calle San Juan de Logroño acoge hoy los conciertos de "La tapa musical", una iniciativa que forma parte del programa "Cubiertos de arte" que conjuga las expresiones artísticas, la cultura, la gastronomía y el turismo.

Varios grupos musicales actúan en directo por las diferentes zonas de pinchos de la ciudad y aportan su particular ambiente a la calle, ha detallado el Ayuntamiento logroñés en una nota.

El encargado de la programación es Biribay Producciones, en coordinación con las asociaciones de hosteleros de cada una de las zonas.

"La tapa musical" consta cada día de cuatro conciertos de 30 minutos de duración, que se desarrollan de 13.00 a 15.00 horas y se ha desarrollado durante los cuatro últimos sábados de diciembre en la calle Laurel, Siete Infantes de Lara, María Teresa Gil de Gárate y San Juan.

Para la sesión prevista en el último día del año se contará con: el guitarrista clásico Isidro Martínez, el dúo de folk formado por Fernando Jalón y Juan Mari Beltrán, el jazz fussion de Two in harmony y el rock de The funestos.