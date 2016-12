SATSE critica que el decreto de libre elección aporta "pocas novedades"

Logroño, 21 dic (EFE).- El Sindicato de Enfermería (SATSE) de La Rioja ha criticado hoy que el nuevo decreto de libre elección que entró ayer en vigor aporta "pocas novedades" al sistema anterior y supone "una copia" de lo que ya había.

Según ha lamentado SATSE en una nota, no se han tenido en cuenta ni las alegaciones de la parte sindical, ni las presentadas por las asociaciones profesionales, por lo que ha recalcado que "se han dejado en el tintero asuntos importantes".

Ha precisado que no puede presentarse al usuario que existe una libre elección de médico, pediatra y enfermera porque se vincula al profesional médico con el de enfermería y viceversa.

Además, ha dicho que engloba a todo el área de salud y crea situaciones incongruentes, "especialmente con la atención domiciliaria".

Como ejemplo, ha puesto un usuario de 80 años que vive en Lardero y elige a su médico en Logroño, si este paciente necesita atención a domicilio el decreto establece que debe ser atendido por personal de su zona de salud, es decir, de Lardero.

SATSE se ha preguntado qué médico o enfermera acude a atender a este paciente: el que le tiene en su cupo en Logroño o el que va a su domicilio de Lardero.

Ha recalcado que esta situación nunca se daría si la libre elección, especialmente en Atención Primaria, se limitase a cada una de las zonas básicas de salud y no a todo el Área de Salud, como es el caso.

Por tanto, este sindicato ha recalcado que hablar de libre elección en La Rioja "es irreal", porque depende de las circunstancias de los usuarios.

"No se puede elegir centro porque no hay donde elegir y de especialista solo si se trata de un caso nuevo, no de la misma dolencia", ya que esta es "una norma cogida con pinzas", ha concluido el sindicato.